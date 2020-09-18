محمد بن مسعود - الدمام - فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة سجّلت الجزائر اليوم 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتقع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة . وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا أنها سجّلت 5 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 حالة. فيما زاد إجمالي حالات الشفاء إلى 34818 حالة.فيروس كورونا الجديد 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 10:52 PM Advertisements فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة كورونا في الجزائر: 219 إصابة و5 وفيات وارتفاع في حالات الشفاء كورونا في الجزائر: 219 إصابة و5 وفيات وارتفاع في حالات الشفاء سجّلت الجزائر اليوم 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتقع إجمالي عدد الإصابات إلى 49413 حالة . وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا أنها سجّلت 5 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 حالة. فيما زاد إجمالي حالات الشفاء إلى 34818 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في الجزائر: 219 إصابة و5 وفيات وارتفاع في حالات الشفاء ،

المصدر : الخليج 365

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