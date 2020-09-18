محمد بن مسعود - الدمام - توفي بسكتة قلبية نتيجة كثافة استخدامها استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين. استشهاد طبيب بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية تجاه حاجز في جنين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-18 استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين. Advertisements 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 07:27 PM توفي بسكتة قلبية نتيجة كثافة استخدامها توفي بسكتة قلبية نتيجة كثافة استخدامها استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين. ، استشهاد طبيب بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية تجاه حاجز في جنين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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