محمد بن مسعود - الدمام - استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيرها التقى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للداخلية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

كما التقى وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للصحة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

تونس.. سفير السعودية يهنئ وزيري الداخلية والصحة بمناسبة تعيينهما وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-18 التقى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للداخلية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

كما التقى وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للصحة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 Advertisements 07:38 PM استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيرها استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيرها التقى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للداخلية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

كما التقى وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للصحة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

، تونس.. سفير السعودية يهنئ وزيري الداخلية والصحة بمناسبة تعيينهما ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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