شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. اكتشاف أحافير وبقايا حيوانات يتعدى عمرها 160 مليون سنة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

اكتشف خبراء بهيئة المساحة الجيولوجية أحافير وبقايا حيوانات بحرية في الحرث والريث بمنطقة جازان، ويبلغ عمرها أكثر من 160 مليون سنة.

وأوضح أحد الخبراء في الهيئة، في لقاء بقناة الإخبارية، أنهم وجود في المنطقة بقايا أسماك ورخويات كانت تعيش في هذه المنطقة.

وأكد الخبراء أن الأحافير الموجودة في جازان متنوعة ومن عصور مختلفة، مضيفين أن كل واحدة منها تدل على عمر وبيئة معينة، منوهين بأنه سيتم إرسال جميع هذه الأحافير لمعامل مختصة لفحصها ودراستها.