شكرا لمتابعة خبر عن توجيه باستدعاء ناشر فيديو الطفل المُخل بالآداب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه النائب العام الشيخ سعود المُعجب، باستدعاء شخصًا عرض مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم.
وأمر النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق مع المذكور وإكمال المقتضى النظامي بحقه، وذلكوبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، وطبقاً للمادة (١٠٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار مصدر بالنيابة العامة، إلى أنه ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للأداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأكد أن النيابة العامة، تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألوا جهداً في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه باستدعاء ناشر فيديو الطفل المُخل بالآداب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.