شكرا لمتابعة خبر عن توجيه باستدعاء ناشر فيديو الطفل المُخل بالآداب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود المُعجب، باستدعاء شخصًا عرض مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم.

وأمر النائب العام، بمباشرة إجراءات التحقيق مع المذكور وإكمال المقتضى النظامي بحقه، وذلكوبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، وطبقاً للمادة (١٠٣) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشار مصدر بالنيابة العامة، إلى أنه ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للأداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

وأكد أن النيابة العامة، تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألوا جهداً في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.