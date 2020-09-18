إزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة بالأحساء

تعتزم أمانة محافظة الأحساء، على هدم المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وإزالتها وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، لما تسببه هذه المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة والعابرين، ومن تشويه بصري وبيئي.

وأوضحت أمانة الأحساء، أن على ملاك المباني المعنية بالمبادرة العاجلة لإزالتها خلال مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر المقبل، حيث إن الأمانة ستشرع بإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، مع تطبيق ما يترتب على ملاكها من إجراءات وغرامات بحسب اللوائح والأنظمة المقررة، دون أدنى مسؤولية على الأمانة جراء الإزالة؛ حفاظاً على السلامة العامة، وتحسيناً للمشهد الحضري والإسهام في القضاء على عديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام، والجوانب الأمنية.

ودعت الأمانة، إلى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي أو التواصل مع الرقم (0559356752) لمن أراد الاستيضاح، مشيرة إلى أنه تم توجيه الإنذار بالإزالة لـ1400 مبنى بمدن وبلدات الحاضرة، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية الأخذ في الحسبان القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بهدف الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.

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