

طرابلس 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت ليبيا تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26438 حالة، من بينها 11813 حالة نشطة، و14207 حالات شفيت، فيما توفي 418 شخصاً بسبب الفيروس.

// انتهى //

17:32ت م

0085



طرابلس 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأعلنت ليبيا تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 299 مصاباً للشفاء، وتوفي 13 آخرون.وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26438 حالة، من بينها 11813 حالة نشطة، و14207 حالات شفيت، فيما توفي 418 شخصاً بسبب الفيروس.// انتهى //17:32ت م0085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.