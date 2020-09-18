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الجيش الليبي: لن نسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط
تم الاتفاق على اعتماد صرف سعر موحد للدولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الجيش الليبي أن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب، مشددًا على أنه لن يتم السماح لتركيا بالتدخل بملف النفط الليبي.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: إن دعمنا لتمثيل المنطقة الغربية من خلال أحمد معيتيق دليل على أننا لا نحارب الليبيين، وهدفنا عدم استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة من عائدات النفط الليبي، وأيضًا عدم استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة وتركيا من عائدات النفط الليبي.
وتابع المسماري: الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية، حيث سيتم تكوين لجنة فنية تشرف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل، كما تم الاتفاق على إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية.
وأعلن متحدث الجيش الليبي عن التوصل لاتفاق على اعتماد صرف سعر موحد للدولار في ليبيا، حيث يتم العمل على عدم استفادة تركيا من أموال الليبيين.
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