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هيئة الرقابة تنشر صورًا للموظفين الـ5 المتورطين في قضية الفساد الكبرى بالرياض
عُثر معهم على نحو 46 مليون ريال و360 ألفًا من عملات أجنبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد صورًا لـ5 موظفين بإحدى بلديات محافظات الرياض تورطوا في قضية فساد، وعُثر معهم على نحو 46 مليون ريال و360 ألفًا من عملات أجنبية مختلفة و2.5 مليون ريال بطاقات مسبقة الدفع للتسوق ووقود.
وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح اليوم بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطنًا ومقيمًا، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
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