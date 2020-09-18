طريقة الاستعلام عن سداد قرض الصندوق العقاري

شهدت المملكة العربية السعودية تطور كبير جداً في توفير جميع الخدمات لجميع المواطنين إلكترونيا وذلك حتى يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عنها واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من خلال الجوال أو الحاسوب فقط وهو ما نجحت به بالفعل السعودية وأصبحت واحدة من أكثر الدول المتقدمة التي تستخدم المنصات الرقمية في توفير الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين بها.

الاستعلام عن سداد قرض الصندوق العقاري

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن سداد قرض الصندوق العقاري إلكترونيا من خلال موقع الصندوق العقاري الرسمي على شبكة الإنترنت بكل سهولة من خلال الجوال أو الحاسوب.

يعد الصندوق العقاري هو أحد أهم الخدمات التي توفرها السعودية للمواطنين فهو السبب الرئيسي الذي يسهل على المواطن الحصول على سكن مناسب للشخص علي حسب المتطلبات وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

خطوات الاستعلام عن سداد قرض الصندوق العقاري

عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق العقاري من خلال متصفح الويب.

قم بالدخول إلى حسابك الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالدخول إلى خيار الخدمات الإلكترونية والدخول إلى صفحة الاستعلام.

قم بإدخال جميع البيانات في الحقول الفارغة وهي رقم الهوية.

بعد إدخال البيانات أنقر على خيار الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة بالتفصيل.

بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن سداد القرض بكل سهولة ويمكنك استخدام الموقع في العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل التقديم إلى القروض والاستعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة بالقروض في السعودية والعديد من الخدمات المميزة الأخرى التي يقدمها الموقع بشكل مجاني حتى يسهل على الجميع الاستعلام ومعرفة الإجراءات اللازمة في الخدمات الخاصة بالعقارات.