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تداول المغردون مقطع فيديو لمحاولة انتحار فتاة في إحدى فنادق مدينة الدمام و يتضح من خلال الفيديو الموثق ‏جهود رجال الأمن في إحباط محاولة الإنتحار بطريقة ذكية و مدروسة شاهد الفيديو بالأسفل





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كانت هذه تفاصيل خبر رجال الأمن في يحبطون محاولة انتحار في أحد فنادق ‎#السعودية بطريقة ذكية و مدروسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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