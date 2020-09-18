السعودية اليوم/ أمانة الأحساء تعزم على إزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة



الأحساء 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

تعزم أمانة محافظة الأحساء، على هدم المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وإزالتها وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، لما تسببه هذه المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة والعابرين، ومن تشويه بصري وبيئي.

وأوضحت أمانة الأحساء، أن على ملاك المباني المعنية بالمبادرة العاجلة لإزالتها خلال مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر المقبل، حيث إن الأمانة ستشرع بإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، مع تطبيق ما يترتب على ملاكها من إجراءات وغرامات بحسب اللوائح والأنظمة المقررة، دون أدنى مسؤولية على الأمانة جراء الإزالة؛ حفاظاً على السلامة العامة، وتحسيناً للمشهد الحضري والإسهام في القضاء على العديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام، والجوانب الأمنية.

ودعت الأمانة، إلى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي أو التواصل مع الرقم (0559356752) لمن أراد الاستيضاح، مشيرة إلى أنه تم توجيه الإنذار بالإزالة لـ 1400 مبنى بمدن وبلدات الحاضرة، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية الأخذ في الحسبان القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بهدف الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.

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16:24ت م

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