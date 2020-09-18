السعودية اليوم/ بلدية الخبر تنفذ حملةً لرفع الأنقاض ومخلفات البناء بحي الصدفة



الدمام 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة الخبر حملة لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في حي الصدفة بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري على مستوى المنطقة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أن الحملة التي نفذتها البلدية ممثلة بإدارة النظافة على مدى الأسبوعين الماضيين شملت تنظيف الساحات والأراضي البيضاء ورفع مخلفات البناء والأنقاض مجهولة المصدر, مشيرا إلى رفع ما يزيد عن 5000 متر مكعب خلال فترة الحملة.

وبين أن الحملة تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، ورفع المخلفات ومنح أعمال معالجة مظاهر التلوث البصري الأولوية في معالجتها عبر المعايير المحددة.

ودعا المهندس الزايدي الجميع للتعاون ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة وعدم رميها عشوائيا، والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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15:44ت م

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