احتساب ضريبة القيمة المضافة على الدواء يدفع «الزكاة والدخل» للتعليق

نسبة الـ15% تطبق على كل ما هو خارج القائمة الرسمية..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على الدواء، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين عن احتساب الضريبة على نوع من أنواع الدواء.
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» قائلًا: «أي دواء خارج القائمة الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية فإنه يكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%».
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