التأمينات الاجتماعية: خطوة تحرم المشترك من 5 منافع

تتعلق بالمستحقات المالية قبل المعاش
جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأكيدها من أن تصفية المستحقات قبل استحقاق المعاش يحرم الشخص من الاستفادة من منافع التأمينات.
وذكرت التأمينات- عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن المنافع التي يتحصَّل عليها المشترك في حال عدم تصفية مستحقاته، تشمل التالي:
1 ـ معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين.
2 ـ الحصول على معاش التقاعد المبكر.
3 ـ صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.
4 ـ صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة.
5 ـ ضم المدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي
وتم توجيه استفسار للتأمينات كان مفاده «هل أخذ المستحقات المالية يسقط راتب التقاعد وخدمات التقاعد؟».
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