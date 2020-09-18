التأمينات الاجتماعية: خطوة تحرم المشترك من 5 منافع

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأكيدها من أن تصفية المستحقات قبل استحقاق المعاش يحرم الشخص من الاستفادة من منافع التأمينات.

وذكرت التأمينات- عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن المنافع التي يتحصَّل عليها المشترك في حال عدم تصفية مستحقاته، تشمل التالي:

1 ـ معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين.

2 ـ الحصول على معاش التقاعد المبكر.

3 ـ صرف معاش عند حدوث عجز غير مهني.

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4 ـ صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة.

5 ـ ضم المدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي

وتم توجيه استفسار للتأمينات كان مفاده «هل أخذ المستحقات المالية يسقط راتب التقاعد وخدمات التقاعد؟».

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