السعودية اليوم / تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 476 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 77957 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.

// انتهى //

11:52ت م

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طوكيو 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثلاث حالات وفاة جديدة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 77957 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.// انتهى //11:52ت م0029

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