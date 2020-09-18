السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 2028 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 97976 إصابة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 9936 حالة وفاة.

// انتهى //

11:45ت م

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بروكسل 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 97976 إصابة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 9936 حالة وفاة.// انتهى //11:45ت م0028

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