السعودية اليوم / الصلاة وأهميتها ووجوب المحافظة عليها درسٌ بجمعية الطائف



الطائف 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً محاضرة بعنوان "الصلاة وأهميتها ووجوب المحافظة عليها" بجامع الأندلس عقب صلاة الظهر.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:54ت م

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