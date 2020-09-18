السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها



الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:33ت م

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الرياض 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:33ت م0015

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