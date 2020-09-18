اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر6 نقطة أو ما يعادل 03ر0% ليصل إلى 00ر23326 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر3 نقطة، أو22ر0% ، ليصل إلى 01ر1642 نقطة.

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06:07ت م

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