السعودية اليوم / مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة



القاهرة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 141 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها و5715 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 609 أشخاص من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.

//انتهى//

03:34ت م

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القاهرة 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 141 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 19 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها و5715 حالة وفاة.وكشف عن خروج 609 أشخاص من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.//انتهى//03:34ت م0248

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