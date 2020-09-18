رياضي / وزارة الرياضة تطرح استطلاعًا السعودية اليومًّا لمشروع "لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية"



الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

طرحت وزارة

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة في المملكة، لما لها من تأثير على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الرياضي ونمو الإيرادات الاقتصادية منه، وبالتالي تطوير القطاع الرياضي ونشر الألعاب المختلفة في المملكة، إضافة إلى ترجمة توجهات وزارة الرياضة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وستتاح الفرصة للمهتمين للاطلاع على لائحة المشروع، وإبداء المرئيات بما يتعلّق بضوابط اللائحة وآلية ومتطلبات التقديم، عبر تحميل وثيقة الاستطلاع وتعبئتها، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني

ودعت الوزارة كافة المهتمين والمستثمرين والعاملين بالقطاع الرياضي إلى المشاركة في الاستطلاع، الذي ستؤدي نتائجه دورًا في الخطة المقترحة حول إجراءات تراخيص الأندية والأكاديميات والمراكز الرياضيّة الخاصة.

// انتهى //

03:16ت م

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الرياض 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسطرحت وزارة الرياضة اليوم، استطلاعًا عامًّا لمشروع "لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية "، على موقع الوزارة والمركز الوطني للتنافسيّة، للحصول على رأي المهتمين بهذا الجانب والمختصين بالمملكة حول المشروع الذي ستعلن الوزارة تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة.وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة في المملكة، لما لها من تأثير على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الرياضي ونمو الإيرادات الاقتصادية منه، وبالتالي تطوير القطاع الرياضي ونشر الألعاب المختلفة في المملكة، إضافة إلى ترجمة توجهات وزارة الرياضة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وستتاح الفرصة للمهتمين للاطلاع على لائحة المشروع، وإبداء المرئيات بما يتعلّق بضوابط اللائحة وآلية ومتطلبات التقديم، عبر تحميل وثيقة الاستطلاع وتعبئتها، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، حيث سيكون متوفرًا على موقع وزارة الرياضة على الرابط التالي: https://www.mos.gov.sa/ar/Pages/RegulationsSurvey.aspx وموقع المركز الوطني للتنافسيّة على الرابط التالي: https://www.ncc.gov.sa/ar/Business/PublicConsultation/Pages/default.aspx ابتداءً من اليوم، وحتّى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر 2020م.ودعت الوزارة كافة المهتمين والمستثمرين والعاملين بالقطاع الرياضي إلى المشاركة في الاستطلاع، الذي ستؤدي نتائجه دورًا في الخطة المقترحة حول إجراءات تراخيص الأندية والأكاديميات والمراكز الرياضيّة الخاصة.// انتهى //03:16ت م0245

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