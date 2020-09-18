شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. راقي شرعي: هناك رقاة يتكسبون من خلف الرقية الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد راقي شرعي سابق، أن هناك البعض ممن يسمون أنفسهم رقاة شرعيين، لكنهم في حقيقة الأمر لا علاقة لهم بالأمر، ويقومون بالكذب من أجل التكسب المادي فقط.

وقال الراقي الشرعي خلال برنامج الراصد: " في رقاة على مستوى من العلم والثقافة، لكن هناك البعض ما لقوا شغلانة فقرروا يصبحوا رقاة شرعيين ويضرون ويخربون بيوتا كثيرا متسببين في طلاق وانفصال وخراب حال الكثير من الأسر " .

وأشار إلى أن بعض هؤلاء يقومون بالتمثيل بالاستعانة بعدد من الرجال والنساء لخلق أجواء غير حقيقة، وإقناع الناس بأنهم ممسسون بالجن، للتلاعب بالناس في سبيل التكسب المادي من خلف الرقية الشرعية.