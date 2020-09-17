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مبشر يخطف وقت ورمز الهجن بحائل

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شهد أول يوم من المنافسات الافتتاحية لسباقات الهجن بحائل، والتي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى لفئة الحقائق 22 شوط، وفي الفترة المسائية كانت المنافسة أكبر وأكثر إثارة على الرموز حيث خصص لها 10 أشواط.

وحقق مبشر أسرع وقت في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 4.19 دقائق لمسافة 3كلم للمالك فالح بن حمود البلوي.

وجائءت نتائج الرموز على النحو التالي:

الشوط الأول

رعب للمالك محمد صالح الكربي

الشوط الثاني

مبشر للمالك فالح البلوي

الشوط الثالث

انجاز للمالك مفلح حمود البلوي

الشوط الرابع

رعاد للمالك أحمد ال عامر

الشوط الخامس

ضوء للمالك فرح محمد ال رزق

الشوط السادس

عكاش للمالك عبدالله دخيل الله الجهني

الشوط السابع

روند للمالك نياف صالح العصيمي

الشوط الثامن

برق للمالك صالح طالب آل رزق

الشوط التاسع

الشبابيه للمالك حمود عودة العطوي

الشوط العاشر

موهق للمالك بندر ملفوف ال عامر

وفي سباقات الحقائق بكار وقعدان وبلغ عدد أشواط اليوم الأول 22 شوط لفئة الحقايق ومسافة السباق 3 كلم، حقق المركز الأول في أشواط السباق :

الشوط الأول

الطيارة للمالك مرزوق العجمي

الشوط الثاني

علم للمالك سليمان الجهني

الشوط الثالث

الجزيرة للمالك فهد الشمري

الشوط الرابع

مهيض للمالك على المري

الشوط الخامس

كرارة للمالك علي المري

الشوط السادس

الجذاب للمالك عبدالعزيز السهلي

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الشوط السابع

المتحدة للمالك عبدالعزيز السهلي

الشوط الثامن

العابر للمالك ماجد السبيعي

الشوط التاسع

متعبة للمالك جلوي العجمي

الشوط العاشر

السعودي للمالك بريك المري

الشوط الحادي عشر

حدث للمالك على المري

الشوط الثاني عشر

دسمان للمالك حشر الهاجري

الشوط الثالث عشر

حورية للمالك ناصر الدوسري

الشوط الرابع عشر

الجذاب للمالك مياح الشمري

الشوط الخامس عشر

مدينة للمالك سليمان الجهني

الشوط السادس عشر

زويان للمالك فيصل بن حثلين

الشوط السابع عشر

تصريح للمالك مبارك المري

الشوط الثامن عشر

مشقي للمالك سلمان الدوسري

الشوط التاسع عشر

المتحدة للمالك سليمان الجهني

الشوط العشرون

سياف للمالك فيصل العنزي

الشوط الواحد والعشرون

دهامة للمالك سليمان المغيري

الشوط الثاني والعشرون

شاهين للمالك محمد الدوسري

وتقام سباقات حائل للهجن على مدار 6 أيام حتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.

وخصص الاتحاد السعودي للهجن فترتين صباحية ومسائية للسباقات تبدأ من الـ6:30 صباحا والساعة الـ3 عصرا للفترة المسائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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