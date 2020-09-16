اليوم الوطني السعودي الـ 90 .. موعد الإجازة والشعار الرسمي لهذا العام 1442 – 2020

ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية ذكري المناسبة التاريخية الكبيرة والتي سميت باليوم الوطني السعودي، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد جميع أجزاء المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وقد تم اعتماد تاريخ هذا اليوم ليكون عيداً وطنياً بامتياز، حيث تتم فيه الفعاليات والاحتفالات في كافة مناطق ومدن السعودية.

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متى اليوم الوطني السعودي؟

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم والعيد الوطني الكبير لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويصادف اليوم الوطني لهذا العام 1442 – 2020 يوم الأربعاء الموافق بالهجري 6 صفر 1442، حيث يحكي هذا التاريخ 90 عاماً من الرخاء والازدهار والأمن والأمان والتطور، لتعانق السعودية أعالي المجد.

موعد إجازة اليوم الوطني ٢٠٢٠ – ١٤٤٢ في السعودية

منذ عام 2005، تم اعتماد بأن يكون يوم العيد الوطني بالمملكة إجازة رسمية في كافة مؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذا العام مواعيد بدء وانتهاء الإجازة في القطاع العام والقطاع الخاص على النحو التالي:

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إجازة القطاع الخاص: يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ميلادي الموافق 6 صفر 1442 بالهجري

إجازة القطاع العام: ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 – 24 سبتمبر 2020 ميلادي الموافق 6-7 صفر 1442 بالهجري.

فيما خرجت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في تصريح لها أعلنت فيه عن موعد إجازة العيد الوطني للبنوك والمصارف، منوهة إلى استثناء بعض الفروع في المطارات والمنافذ للعمل خلال الإجازة، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، على أن تكون الإجازة كما يلي:

إجازة البنوك: تكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 6 صفر 1442،

شعار وهوية اليوم الوطني السعودي الـــ ٩٠

تتولى الهيئة العامة للترفيه مسؤولية الإعداد والتحضير بناسبة العيد التاريخي السعودي، ويتم كل عام اتخاذ شعار وهوية لليوم الوطني السعودي، وقد أعلنت الهيئة برئاسة تركي آل الشيخ باستمرار هوية وشعار العام السابق “همة حتى القمة”، والتي تم استمدادها من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن السعوديين “همة السعوديين مثل جبل طويق”، وفيما يلي بعض صور شعار اليوم الوطني ٩٠:

فيما سنتابع معكم بشكل مستمر حول التفاصيل المتعلقة بالاحتفالات والفعاليات التي ستقام في مناطق مختلف بالمملكة كما كل عام، كما سنزودكم بمواعيد الحفلات الغنائية بالإضافة إلى العروض والخصومات التي ستقدمها العديد من الجهات بمناسبة الذكرى المجيدة.