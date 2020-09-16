منصة مدرستي .. شرح أقسام الواجبات بعد التحديث وأنواع الأسئلة وطريقة حلها ورفعها

أجرت وزارة التعليم عدد من التحديثات على منصة مدرستي هذا الأسبوع، وكان من أبرزها الواجبات في صفحة الطالب، حيث تم تقسيم الصفحة إلى ثلاثة أقسام من الواجبات التي يكلف بها الطلاب، وأكدت الوزارة على أن الواجب الدراسي له أهمية كبيرة في تحسين مستويات الطلاب والطالبات، كما تلعب دوراً هاماً في عمليات التقويم ومعرفة نقاط القوة والضعط عند الطلاب وتحسين مستوياتهم.

ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم التحديث الجديد لواجباتي الخاصة بالطالب والفرق بين الأقسام الثلاثة التي تظهر بالإضافة إلى أنواع الأسئلة التي من الممكن أن يقابلها الطالب وآلية الحل والتصحيح.

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أنواع الواجبات في منصة مدرستي بعد التحديث

هناك ثلاثة تبويبات تظهر للطالب عند الضغط على أيقونة الواجبات في القائمة الجانبية وهي:

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الواجبات بالجدول المدرسي: وهي مخصصة للطالب الذي يحضر الدروس في مدرستي، ويقوم المعلم بإدراجه عند إعداده للدرس الافتراضي.

الواجبات المنشورة: وهي مخصصة للطالب الذي لم يستطع دخول المنصة وقت الدرس، ويقوم المعلم بإدراجه من خلال المقررات والمصادر

الواجبات بالدروس خارج الجدول: وهي موجهة لجميع الطلاب وهي للإثراء أو معالجة الفاقد التعليمي، ويقوم المعلم برفعه عند إعداده درس تقوية لطلابه

أنواع أسئلة واجباتي في منصة مدرستي التعليمية

يمكن للطالب أن يقوم بحل الواجبات وفقاً للتعليمات المرفقة بحسب نوع الأسئلة التي تظهر له، وفي المجمل فهي تتمحور في ثلاثة أنواع:

واجب أسئلة اختيار من متعدد: وفيه يقوم الطالب بالحل المباشر اختيار الإجابة الصحيحة ومن ثم التسليم ومعرفة نتيجته بشكل مباشر.

واجب أسئلة تتطلب حل من الكتاب الدراسي: وفيه يقوم الطالب بكتابة الحل في الصندوق المخصص للحل، ويقوم المعلم بالاطلاع على الحل وتزويد الطالب بالتغذية الراجعة.

واجب يتطلب إرفاق ورقة الحل: وهو نوع من الواجب المدرسي يطلب فيه من الطالب الحل على ورقة ومن ثم إرفاقها في خانة رفع ملف الحل، بحيث يكون الحل على ملف وورد أو بي دي اف، ويمكن للطالب أن يكتب الحل على ورقة خارجية وتصويره بالجوال ومن ثم رفعه لمدرستي.

طريقة الدخول وحل الواجب في مدرستي

على الرغم من التحديث الجديد لمنصة مدرستي، إلا أن آلية الوصول إلى الواجبات ماتزال كما هي حيث يمكن الوصول إلى الواجبات المطلوبة من الطالب من خلال:

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي بحساب الطالب.

الانتقال إلى الواجبات من القائمة الجانبية.

الاطلاع على كافة التبويبات والأقسام التي تظهر في صفحة واجباتي.

القيام بحل المطلوبة وفقاً للوقت المتبقي.

رابط تسجيل دخول لموقع منصتي مدرستي ومتابعة جدولي

يجب على الطلبة بالمتابعة بشكل يومي أثناء فترات الدوام أيقونة الجدول الدراسي، والذي تظهر عند النقر عليه أيقونة جدولي، حيث تبين مواعيد الدروس والحصص الافتراضية المتزامنة التي يقوم بإعدادها العلم وبثها من خلال منصة مايكروسوفت تيمز.

ويمكن للطلاب والمعلمين الوصول إلى رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية من خلال الانتقال بشكل مباشر من هنا.