طريقة تقديم شكوى حساب المواطن 1442 عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

ننشر شرح طريقة تقديم شكوى حساب المواطن السعودي على قيمة الاستحقاق للشهر الميلادي الجاري، حيث يتم تفعيل أيقونة “الشكوى” بعد مرور خمسة أيام من تاريخ صرف حساب المواطن 1442، ويتم تقديم اعتراض على حساب المواطن من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ويجب قبل القيام بتقديم شكوى على قيمة الاستحقاق، أن يقوم المستفيد بالتأكد من القيمة المستحقة عن طريق الأدوات التي توفرها البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم الحكومي والتي سيتم توضيحها من خلال المقال.

ويكون المتقدم أو التابعين له مؤهلين للاستفادة من مبالغ دعم حساب المواطن في حال كانت تركيبة الأسرة مؤهلةً للحصول على دعم البرنامج، ويتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط، كما يتم احتساب المؤهلين في حساب عملية الاستحقاق من ناحية التالي:

عدد أفراد الأسرة.

أعمار التابعين لرب الأسرة (أكبر من 18 عاماً أو أصغر).

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن

نود بدايةً التعريف ببرنامج الدعم الحكومي الذي يعمل على إعادة توجيه الدعم المُقدم من الحكومة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات من المنافع الحكومية بطريقة تضمن تحقيق كفاءة عالية في توزيع المستحقات على المستحقين للدعم، وذلك من أجل توفير الحماية المطلوبة لكافة الأسر السعودية المستحقة للدعم من خلال تقديم دعماً نقدياً متغيراً على أساس حجم الأسرة.

أما عن طريقة تقديم شكوى حساب المواطن أو اعتراض على القيمة المُستحقة من البرنامج، فيمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

Advertisements

يتم تقديم شكوى عبر موقع حساب المواطن الإلكتروني (ca.gov.sa). التأكد من تطابق المبلغ الموجود في حسابك على البوابة الإلكترونية للبرنامج مع المبلغ الذي تم إيداعه في الحساب البنكي. التحقق من القيمة المُستحقة عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن الإلكترونية. تأكد من تطابق المبلغ الناتج عن الحاسبة التقديرية مع المبلغ الموجود على موقع حساب المواطن. التأكد من أهلية كافة التابعين لك. يتم تفعيل أيقونة “الشكوى” بعد مرور 5 أيام من تاريخ نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين. بعد تفعيل الأيقونة، قم بالضغط عليها. قم بتعبئة البيانات الشخصية للدخول (اسم المستخدم أو رقم الهوية – كلمة المرور)، ثم الضغط على “دخول”. اختيار “حالة الدفعات المالية”. رفع المستندات والأوراق المطلوبة، وسيتم رفع الشكوى والتعامل معها من قبل البرنامج.

الاعتراض على حساب المواطن 1442

بعد الانتهاء من تقديم الاعتراض وفق طريقة تقديم شكوى حساب المواطن الموضحة بالنقاط السابقة، يتم رفع الشكوى للبرنامج والتعامل معها، ويجب العلم أن فترة السماح لتقديم الاعتراض أو الشكوى لكل دورة من دورات الاستحقاق هي 90 يوماً، وفي حال قبول الطلب، يتم تعويض مُقدم الشكوى عن دورة الاستحقاق التي تم تقديم شكوى عنها، وفي حال واجهتكم مشكلةً عند إجراء الخطوات الموضحة، يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على رقم حساب المواطن 1442.