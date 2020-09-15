رابط وطريقة تحديث البيانات في المؤسسة العامة للتقاعد 1442 – 2020

في جديد ماورد من آخر الأخبار والمستجدات الصادرة من المؤسسة العامة للتقاعد، أعلنت المؤسسة عن إطلاق حملة لتحديث بيانات المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية وذلك للعام 1442- 2020، ودعت التقاعد كافة مستفيديها للمسارعة في تحديث بياناتاتهم الشخصية وذلك للاستفادة بشكل كامل من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنتفعين.

وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي لمؤسسة التقاعد على موقع تويتر، والذي بينت رابط وطريقة تحديث البيانات بشكل مبسط ويسير، وأشارت إلى أن هذه العملية تهدف لإعادة ترتيب البيانات التي تتعلق بالمستفيدين من أجل التمكن من التواصل الفعال مع العملاء، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم وتلقي الأخبار والتحديثات بشكل سريع.

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طريقة تحديث البيانات في المؤسسة العامة للتقاعد

بحسب الطريقة التي أوضحتها المؤسسة حول التحديث، فقد بينت أن ذلك يتم من خلال البوابة الإلكترونية ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى بوابة المؤسسة العامة للتقاعد عبر الموقع الإلكتروني.

الضغط على تسجيل الدخول ومن ثم إتمام الدخول ببيانات المستفيد.

الضغط على اسم المستخدم في أعلى الشاشة.

الضغط على تحديث بياناتي.

تحديث بيانات رقم الجوال والبريد الإلكتروني ومكان الإقامة وصندوف البريد.

تصل رسالة على رقم جوال المستفيد تفيد بنجاح عمليىة التحديث.

رابط تحديث بيانات المتقاعدين عبر البوابة الإلكترونية

دشنت مؤسسة التقاعد البوابة الإلكترونية وذلك في سبيل حوسبة الخدمات وإنجازها بشكل ميسر بشكل إلكتروني، وذلك ضمن رؤيتها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يبلغ عدد زوار البوابة أكثر من 500 ألف مستفيد، وهو الأمر الذي يوضح مستوى النجاح في إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني لكافة المتقاعدين والمستفيدين.

وللراغبين في تحديث بياناتهم الشخصية في المؤسسة العامة للتقاعد يمكن الوصول إلى رابط البوابة الإلكترونية من هنا.