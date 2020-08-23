خطوات الدخول على منصة «مدرستي» عبر تطبيق «توكلنا»

قبل بدء العام الدراسي الجديد
استكمالًا لجهود وزارة التعليم في تنظيم عملية العودة إلى الدراسة والتي ستتم عن بُعد في الأسابيع الأولى لبدء العملية الدراسية، تعرف على طريقة الدخول على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا.
في البداية قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي.
بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.
في الخطوة اللاحقة اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لايمكن ارسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.
وفي النهائي سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.
وتعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلم.
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