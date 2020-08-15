شكرا لمتابعة خبر عن موعد بدء الدوام الدراسي للابتدائية والمتوسطة والثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن موعد بدء الدوام الدراسي لمراحل التعليم العام مع الموسم الجديد.
وقالت إن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة السابعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.
وأوضحت أن ذلك يأتي لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.
اقرأ أيضًا
كانت هذه تفاصيل خبر موعد بدء الدوام الدراسي للابتدائية والمتوسطة والثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.