شكرا لمتابعة خبر عن موعد بدء الدوام الدراسي للابتدائية والمتوسطة والثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن موعد بدء الدوام الدراسي لمراحل التعليم العام مع الموسم الجديد.

وقالت إن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة السابعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضحت أن ذلك يأتي لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.

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