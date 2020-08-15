شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، اليوم السبت، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.
وقال الوزير في كلمة له، إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأضاف آل الشيخ، أن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العلمية.
وفيما يخص حضور المعلمين والمعلمات ، أشار إلى أنه سيكون عن بعد في الفصول الافتراضية، لافتاً أن العملية التعليمية ستكون عبر منصة "مدرستي" والتي سيتم اطلاقها، مع استمرار بث قناة "عين".
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