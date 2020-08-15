غدًا.. عودة منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية إلى مدارسهم

يبدأ منسوبو الهيئة التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض العودة إلى مدارسهم، غدًا الأحد 26/12/1441هـ، بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية.

ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مشيدًا بعطائهم وجهودهم، مؤكدًا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس، مشيرًا إلى الدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.

وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية؛ حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة وتوزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.

Advertisements

أما مهام وكلاء المدارس فتشتمل على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقًا لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي، وتحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة، فيما سيكون عمل الإداريين بالمدارس استلام وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم أرشيف المدرسة.

اقرأ أيضًا:

«تعليم الرياض» يفتح ملف الميزانية التشغيلية للمدارس

ترحيل المقررات الدراسية لمدارس التعليم العامّ بوادي الدواسر