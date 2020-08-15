استمرار أعمال الإغاثة السعودية في لبنان واليمن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث جرى، أمس، توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب لـ447 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

عيادات طارئة في الحديدة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020، في قسم الرعاية التكاملية 1,986 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصا، وقسم النساء والولادة 28 امرأة. كما أجرى الفحص المخبري لـ979 مريضا، وصرفت الأدوية لـ2,779 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,249 شخصا.

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مكافحة الأمراض في حجة

استمر مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية في تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، في قسم التسجيل والفرز 275 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 71 شخصًا، وعيادة التنويم 23 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 275 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 252 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ280 مريضا، بينما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.