السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة جازان : العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات



جيزان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم، بلاغاً عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل - ولله الحمد - أي إصابات في المواقع.

// انتهى //

21:52ت م

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