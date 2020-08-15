المبيعات تتجاوز 40 طناً خلال 4 أيام.. صور من مهرجان العنب بالقصيم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 15 أغسطس 2020 09:16 مساءً - ‏30 دقيقة مضت أخبار السعودية 62 زيارة

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم (السبت)، عن تحقيق “مهرجان العنب”، الذي تنظمه بلدية القوارة بالمنطقة، مبيعات تجاوزت 40 طناً خلال الـ 4 أيام الماضية.

وأظهرت صور نشرتها الأمانة احتشاد زوار المهرجان على أصناف عنب القصيم الشهيرة، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

كما أشارت أمانة القصيم إلى أن المهرجان، الذي يستمر حتى السبت القادم، ساهم في توفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة، حيث شاركت به 46 مزرعة للعنب بالمنطقة.

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