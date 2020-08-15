، في ختام الجولة الـ25 من الدوري.. ضمك يحقق النقاط الثلاث من أمام التعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره التعاون بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏أنهي ضمك شوط المباراة الأول بهدف وحيد لصالحه، جاء عن طريق لاعبه بلال سعداني عند الدقيقة الـ45 بعد تلقيه كرة عرضية؛ ليسكنها الشباك.

‏وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ56، تمكن فاروق الشافعي من إضافة الهدف الثاني لضمك من كرة رأسية، أودعها شباك التعاون.

وبهذه النتيجة بقي التعاون عاشرًا في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، فيما لا يزال ضمك في دائرة الخطر (المركز الـ15 - 24 نقطة).

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