شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الدراسة في أول 7 أسابيع «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل
• أثق بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لإدارة عمليات التعليم بكفاءة
• الرحلة لا يمكن أن تنجح دون تعاون الأسرة وأولياء الأمور
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتكون الدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضورياً للمقررات العملية.
وأكد في كلمته اليوم للكشف عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي، ثقته بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس لإدارة عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة، مشددا على دور الأسرة وأولياء الأمور في متابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح دون تعاونهم ومشاركتهم.
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