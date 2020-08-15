شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض صاروخ باليستي حوثي وتدمير طائرات مسيرة مفخخة في سماء نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي صاروخًا باليستيًا في سماء نجران منذ قليل. اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي صاروخًا باليستيًا في سماء نجران منذ قليل. وحتى الان لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا تفصيليًا، وسنوافيكم بالتفاصيل

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