وظائف إدارية شاغرة في شركة الكفاح

2020-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق شؤون الموارد البشرية (جدة): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

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– مدير المخاطر (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو إدارة الأعمال، أو المالية).

– مدير التدقيق الداخلي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير التسويق والتأجير (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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