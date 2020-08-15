السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يزور فرعي الوزارة في محافظتي الوجه وأملج



تبوك 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

قام المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي ، بزيارة تفقدية ، لفرعي الوزارة في محافظتي الوجه أملج للوقوف على احتياجات الجهات التابعة للوزارة .

واطلع خلال جولته التي شملت مراكز التأهيل الشامل، ومكاتب الضمان الاجتماعي ومكاتب العمل ووحدة الخدمات الشاملة ومراكز التنمية الاجتماعية على سير العمل، والتأكد من التزام الفروع من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس "

كما عقد لقاءً مع مسؤولي شركة البحر الأحمر لبحث في مجالات التعاون المشارك بين فرع الوزارة لتطوير سبل التعاون وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها إضافة إلى تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية.

واستعرض المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتيوك منيف الحربي خلال لقائه محافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي بمقر المحافظة الخدمات والبرامج التي تقدم للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة .

// انتهى //

16:30ت م

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تبوك 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسقام المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي ، بزيارة تفقدية ، لفرعي الوزارة في محافظتي الوجه أملج للوقوف على احتياجات الجهات التابعة للوزارة .واطلع خلال جولته التي شملت مراكز التأهيل الشامل، ومكاتب الضمان الاجتماعي ومكاتب العمل ووحدة الخدمات الشاملة ومراكز التنمية الاجتماعية على سير العمل، والتأكد من التزام الفروع من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس " كورونا " وضمان سلامتهم ، ثم اجتمع بمنسوبي الفروع ورؤساء الجمعيات الأهلية والمتخصصة وناقش الأعمال المدرجة على جدول الاجتماع .كما عقد لقاءً مع مسؤولي شركة البحر الأحمر لبحث في مجالات التعاون المشارك بين فرع الوزارة لتطوير سبل التعاون وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها إضافة إلى تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية.واستعرض المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتيوك منيف الحربي خلال لقائه محافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي بمقر المحافظة الخدمات والبرامج التي تقدم للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة .// انتهى //16:30ت م0067

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