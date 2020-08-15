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المرور: بدء تطبيق مخالفتي الجوال والحزام بـ الجوف غدا
متابعات الخليج 365 - الجوف
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه لم يتبق سوى يوم واحد فقط على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “لم يتبق سوى يوم واحد فقط على بداية الرصد الآلي في الجوف لمخالفتي:
-عدم ربط حزام الأمان.
-استخدام الجوال باليد أثناء القيادة.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور، عادة على أهمية الالتزام بتعليمات القيادة، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة وكذلك ربط حزام الأمان، حفاظا على سلامة الجميع.
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