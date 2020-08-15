السعودية | تفاصيل جديدة لآخر اللحظات في حياة الممرض المغدور المطيري

شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة لآخر اللحظات في حياة الممرض المغدور المطيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد مرور أيام على مقتل الممرض السعودي عبدالكريم المطيري، على يد مريضه النفسي، حين زاره لإيصال العلاج له في منزله ضمن برنامج "العلاج المنزلي"، روت أسرته تفاصيل الحادثة، وكيف عاش اللحظات الأخيرة من حياته، حين قضى اليوم الذي سبق مقتله الاثنين الماضي، مع أسرته ووالدته في مزرعتهم الخاصة، حينها كان يقدم لوالدته التمر والقهوة، وقرر أن يقدم لها هدية عبارة عن مطبخ منزلي بتجهيزاته الخاصة برا بوالدته، وشقيقهُ طالبه بالمبيت عند الأسرة، إلا أنه رفض وعاد لمنزله بسبب ظروف عمله.

وفي تفاصيل قصة الوفاة التي كشفها لـ"العربية.نت" عايد الميموني، ابن عم المغدور عبدالكريم: "لم تكن تعلم أسرته بطبيعة عمل عبدالكريم في مجال الطب المنزلي، وفي آخر يوم خرج من المنزل في تمام العاشرة صباحاً للعمل في مستشفى الصحة النفسية، واستلم العلاج الخاص بالمريض، وانطلق بسيارته الخاصة لزيارة المريض "القاتل"، وبعد وصوله الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً، لكي يحقن المريض بإبرة العلاج المقررة له، وأمام منزل القاتل وقبل أن يغادر سيارته، قام المريض بمداهمته وهو داخل السيارة ووجه له ثلاث طعنات مميتة، وبقي قرابة الساعتين ينزف دون مغيث".

عبدالكريم المطيري

وأكمل القصة: "وبحسب إفادة القاتل المريض، فإنه أبلغ المستشفى رفضه حضور الطاقم الطبي، كما رفض أخذ الإبرة، ولكن على الرغم من ذلك تم إرسال عبدالكريم ليكون ضحية هذا القاتل، فالمريض كان ينتظره لأكثر من ساعتين أمام منزلهم، مختبئاً خلف شجرة، وهذا ما أثبتته الكاميرات المنزلية المجاورة للموقع، وهو يترصد له، وعبدالكريم لم يكن يعلم باعتراض المريض على العلاج".

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وقال: "لا نصدق ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبدالكريم يبلغ من العمر 33 عاما، ولديه ثلاث بنات صغيرات، ومشهود له بحب الخير والطيبة والكرم والأخلاق الفاضلة وبار بوالديه".

إلى ذلك، طالب بضرورة أن يكون هناك كادر طبي مع الممرض الذي يتابع مثل تلك الحالات خلال زيارته للمرضى ضمن أنشطة الطب المنزلي، لحمايتهم من الإيذاء، فالمريض أدلى في تصريحاته للشرطة أنه مبيّت النية لقتل عبدالكريم من شهر، ومن أقواله يتضح أنه يُدرك ما يقول، وما لنا إلا الصبر والسلوان".

من جهته، نعى مجمع إدارة الصحة النفسية بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية، عبد الكريم بن خلف المطيري، الذي تعرض للقتل ظهر أمس، أثناء تأدية عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين.

كما نعت إدارة تمريض الرياض عبدالكريم في تغريدة على حسابها الرسمي: "بكل الحزن والأسى تنعى إدارة التمريض بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية الزميل عبد الكريم المطيري، الذي تعرض للقتل أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون".