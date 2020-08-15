السعودية ترحب بتصنيف ليتوانيا لـ«حزب الله» منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية، اليو مالسبت، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا، لحزب الله، منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها.

ونوَّهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وكانت ليتوانبا أدرجت –منذ يومين- حزب الله اللبناني في قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

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وذكر وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكافيتشوس، أنه «نظرًا إلى المعلومات الواردة من مؤسساتنا وشركائنا، يمكننا أن نستنتج أنَّ حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدًا أمنيًا لعدد كبير من البلدان، وبينها ليتوانيا».

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