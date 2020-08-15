ترقد في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت

تجاوبت وزارة الصحة مع استغاثة مواطن من المدينة المنورة، للتحقيق في قيام طبيبة بنسيان «فوطة» داخل بطن زوجته لمدة تسعة أيام، أثناء ولادتها بأحد المستشفيات الخاصة. وطلب حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة –عبر تويتر- من المواطن الشاكي، تزويده بالتفاصيل كافة عبر الرسائل الخاصة. Advertisements وقال المواطن أبوهاشم، في شكواه، إنّه تمّ استخراج «فوطة» من أحشاء زوجته بعد ٩ أيام. مشيرًا إلى أنَّ زوجته ترقد الآن في غرفة العناية المركزة في مستشفى النساء والولادة بين الحياة والموت ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المستشفى أو الطبيبة، موضحًا أنّه لم ير طفله ابن الثلاثة عشر يومًا، كما لم تره أمه بسبب هذا الخطأ الطبي. اقرأ أيضًا: «صحة الباحة» توضح إجراءاتها تجاه مستشفى خاص ارتكب خطأً طبيًا لامرأة أثناء الولادة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طبيبة تنسى فوطة داخل بطن سيدة لمدة 9 أيام.. والصحة تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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