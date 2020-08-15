بالصور.. بلدية العتيبية بمكة تزيل 3360 طنًا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مخلفات المباني في شارع الحج، التي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة «مكة بلا مخلفات بناء»، لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبة المهندس مصطفين علي عيد، حرص أمانة العاصمة المقدسة على الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيرًا إلى إزالة 3360 طنًا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع وذلك بالتنسيق مع قسم خدمات المرافق البلدية .

وأفاد «عيد» أنَّ الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة، قامت بحملة مكثفة على أماكن غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، مشيرًا إلى مصادرة 70 جالون مياه والأدوات المستخدمة في الغسيل من براميل وقطع أقمشة، مؤكدًا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة.

وثمّن المهندس مصطفى دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حاليًا أولًا بأول.

وأكّد حرص البلدية على التصدي لجميع المخالفات، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.