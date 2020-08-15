السعودية اليوم / كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي في سيئول وإقليم كيونغ كي



سيئول 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

رفعت كوريا الجنوبية مستوى نظام التباعد الاجتماعي في سيئول وإقليم كيونغ كي إلى المستوى الثاني، لمدة أسبوعين بدءًا من يوم 16 أغسطس، لاحتواء انتشار

وذكر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون اليوم أن الوضع حول انتشار فيروس كورونا في سيئول وضواحيها يعد خطيرًا للغاية، مؤكدًأ أن الحد من انتشار فيروس كورونا في سيئول وضواحيها في أسرع وقت ممكن هو على رأس جدول أعمال الحكومة.

وأوضح أن كوريا الجنوبية تمر بلحظة حاسمة، وفي حال عدم التغلب على الوضع الحالي، فقد تعاني البلاد من موجة أخرى لانتشار كورونا، داعيًا المواطنين إلى التعاون في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التقيد بالتعليمات.

وفي المستوى الثاني من نظام التباعد الاجتماعي المكون من ثلاثة مستويات، يجري تعليق تشغيل المرافق المعرضة لخطر العدوى، وحظر دخول المشجعين في المباريات

// انتهى //

11:59ت م

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سيئول 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسرفعت كوريا الجنوبية مستوى نظام التباعد الاجتماعي في سيئول وإقليم كيونغ كي إلى المستوى الثاني، لمدة أسبوعين بدءًا من يوم 16 أغسطس، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة حادة في هذه المناطق.وذكر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون اليوم أن الوضع حول انتشار فيروس كورونا في سيئول وضواحيها يعد خطيرًا للغاية، مؤكدًأ أن الحد من انتشار فيروس كورونا في سيئول وضواحيها في أسرع وقت ممكن هو على رأس جدول أعمال الحكومة.وأوضح أن كوريا الجنوبية تمر بلحظة حاسمة، وفي حال عدم التغلب على الوضع الحالي، فقد تعاني البلاد من موجة أخرى لانتشار كورونا، داعيًا المواطنين إلى التعاون في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التقيد بالتعليمات.وفي المستوى الثاني من نظام التباعد الاجتماعي المكون من ثلاثة مستويات، يجري تعليق تشغيل المرافق المعرضة لخطر العدوى، وحظر دخول المشجعين في المباريات الرياضية // انتهى //11:59ت م0034

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