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الشؤون البلدية تطرح مسودة لائحة اشتراطات نشاط التزيين النسائي
يشترط أن يدير محل التزيين النسائي مديرة سعودية متفرغة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، العموم، للاطلاع على مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط “التزيين النسائي”، وإبداء الآراء بشأنها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تحديث اشتراطات نشاط التزيين النسائي يأتي ضمن حزمة من الأنشطة تعتزم تحديث اشتراطاتها كي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير بما يحقق أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدينة، وتحسينا لبيئة العمل داخل المنشآت التجارية.
وتشترط مسودة اللائحة المؤلفة من تسع مواد أن يدير محل التزيين النسائي مديرة سعودية متفرغة، وأن تكون ممارسات هذا النشاط من الحاصلات على دبلوم في التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات أو ما يعادله.
وفصّلت مسودة اللائحة الاشتراطات الفنية، والصحية، وضوابط تجهيز محل التزيين النسائي وتشغيله وصيانته، ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفيرها، إضافةً إلى شروط وإجراءات التراخيص، والشروط الواجب توافرها في العاملات في نشاط التزيين النسائي.
وكانت الوزارة قد طرحت في وقت سابق من هذا الشهر مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط صالونات الحلاقة الرجالية، لإبداء الرأي بشأنها، تمهيدًا لإقرارها.
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