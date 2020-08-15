، "التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لمشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن ،

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اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لمصلحة مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.
وشملت المساعدات التي سلّمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.
تأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
"التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لمشاريع تعليمية واجتماعية في اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-15
اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لمصلحة مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.
وشملت المساعدات التي سلّمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.
تأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:58 PM
عبر صندوق التضامن الإسلامي في إطار جهود المنظمة لتحقيق التنمية البشرية
اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لمصلحة مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.
وشملت المساعدات التي سلّمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.
تأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.
، "التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لمشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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