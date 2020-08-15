- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شؤون الحرمين تعلن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية
بهدف تمكين المرأة ورفع مستوى العمل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم السبت، أنها عينت 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين في إطار خطط البلاد لتمكين المرأة.
وذكرت الرئاسة المسؤولة عن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في بيان لها “أن رئيسها عبدالرحمن السديس وجّه بتعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثماراً للكوادر الوطنية المؤهلة”.
وأضافت أن التعيينات الجديدة تمت في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.
وجاء تعيين السيدات العشر في مناصب قيادية بالتزامن مع تعيين نحو 500 شاب في مناصب قيادية برئاسة شؤون الحرمين وشملت التخصصات والخدمات الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية.
وشملت التعيينات الجديدة إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تعلن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.