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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. معاناة مريضة بالمدينة المنورة نسيت الطبيبة فوطة في بطنها 9 أيام ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشف مواطن بالمدينة المنورة معاناته مع زوجته التي تعرضت لإهمال طبي جسيم بسبب نسيان الطبيبة " فوطة " في بطنها أثناء الولادة في أحد المستشفيات الخاصة.
وأكد المواطن أبو هاشم ، انه بعد معاناة وآلام تم اكتشاف فوطة في أحشاء زوجته بعد 9 ايام من الولادة وهي ترقد الآن في العناية المركزة بين الحياة والموت .
وأضاف انه لم يتم اتخاذ اي إجراء مع الطبيبة او المستشفى ، مشيراً إلا انه حُرم من طفله المولود ولم يره هو أو زوجته من 13 يوم .
من جانبها ،تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطن وأكدت تسجيلها في بلاغ والتحقيق في الواقعة لمحاسبة المخطئين.
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